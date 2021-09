Davina Michelle, André Hazes, Sanne Hans: wie scoort de volgende grote hit in Beste Zangers?

1. Davina Michelle (2018) - Duurt te lang (96 miljoen streams op Spotify, 25 miljoen views op YouTube)

Jamai, Ronald Molendijk, Eva Simons en Martijn Krabbé stuurden Davina Michelle nog voor de eindrondes van Idols naar huis. Ze besloot daarom covers te plaatsen op YouTube om toch verder te gaan in de muziek. En met succes: haar versie van Pinks What About Us kwam bij de Amerikaanse superster zelf terecht. Die reageerde erop en bij de AvroTros besloten ze die zangeres van die cover maar eens uit te nodigen. Wat er toen gebeurde, is een stukje muziekgeschiedenis. Ze zong in het programma Glen Faria’s Duurt te lang op geheel eigen wijze en verbrak met de hitsingle vervolgens record na record. Maar liefst elf weken stond ze bovenaan in de Nederlandse Top 40 en daarmee was het na 54 jaar hitlijsthistorie de grootste nummer 1-hit van een vrouw ooit.