Davina Michelle schittert, maar is het nu echt die nieuwe live-ervaring?

Lili ‘te zien’ in kinderboek van Meghan

8 juni Hoewel prins Harry en zijn vrouw Meghan nog geen foto hebben gedeeld van hun kersverse dochter Lili, staat het meisje al wel in het kinderboek van haar moeder. In The Bench, dat dinsdag is uitgekomen, is een illustratie van haar te zien, schrijven Britse media.