Davina Michelle tikt 1 miljoen volgers aan op YouTube

De afgelopen drie jaar en drie maanden heeft Davina elke maandag een video gedeeld waarop ze covers zingt van andere artiesten. ,,Dat komt neer op rond de 175 video's in totaal. Het was niet altijd makkelijk maar ik ben zo trots dat we het hebben gedaan!”



De Rotterdamse zangeres is haar volgers dankbaar. ,,We hadden het niet zonder jullie trouwe steun kunnen doen”, schrijft Davina, die eraan toevoegt nu voor de tien miljoen volgers te gaan.



Haar succes dankt de zangeres grotendeels aan haar covers. In 2017 zong ze What About Us van Pink. Die video kwam terecht bij de Amerikaanse zangeres en die noemde de versie beter dan haar eigen versie. Vanwege het filmpje werd Davina in korte tijd bekend in Nederland en de Verenigde Staten. Vorig jaar stond Davina in het voorprogramma van Pink tijdens haar concert op het Malieveld in Den Haag.



Sinds haar deelname aan Beste Zangers scoort Davina ook met eigen werk. Eigen nummers als Better Now en Beat Me werden meer dan twee miljoen keer bekeken op haar kanaal. Tussendoor scoorde ze nog grote hits met Marco Borsato, John Ewbank & Armin van Buuren en Snelle.