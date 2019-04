Davina Michelle werd in drie jaar de best scorende Nederlandse zangeres ooit

In 2016 deed de Rotterdamse via het programma Idols al een gooi naar een carrière in de muziek, maar ze strandde in de duettenronde. Het leverde haar wel een uitnodiging van een muzikant op om een keertje muziek te komen maken in Zwijndrecht. Dat beviel. De zangeres begon wekelijks nummers op te nemen in het Zuid-Hollandse plaatsje, waaronder een cover van ‘What about us?’ van Pink. De cover ging viral toen de Amerikaanse singer-songwriter in een reactievideo lovend sprak over de zangkunsten van Davina Michelle en trok binnen korte tijd miljoenen kijkers.

„En toen is het echt van start gegaan”, zegt de zangeres. Ze werd uitgenodigd voor DWDD en RTL Late Night, deed concerten in Amerika en bracht in samenwerking met de Efteling een single uit.