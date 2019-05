De Aanslag met Victor Löw terug in theater

Het stuk was tien jaar geleden ook al te zien op de Nederlandse podia en werd zeer lovend ontvangen. De revival beleeft de première op 19 maart 2020 in de Stadsschouwburg van Haarlem, de stad waar de aanslag uit de titel zich afspeelt. De nieuwe versie wordt opgedragen aan schrijver Harry Mulisch, die in 2010 overleed.



De Aanslag vertelt over de moord op een collaborerende politieagent in de hongerwinter van 1945. De 12-jarige Anton Steenwijk blijft alleen achter als zijn familie als represaille wordt opgepakt en gefusilleerd. Het waarom van de gebeurtenissen blijft de rest van zijn leven aan hem knagen.



De regie is weer in handen van Ursul de Geer. De Aanslag werd eerder verfilmd door regisseur Fons Rademakers. Het drama, met in de hoofdrollen Derek de Lint, Monique van de Ven, Huub van der Lubbe en John Kraaijkamp sr, won een Oscar voor beste buitenlandse speelfilm.