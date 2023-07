Roemloos afscheid Peter Gillis? 400.000 kijkers zien laatste aflevering in opspraak geraakte reality­ster

,,Dit was het dan. Bedankt voor het uithoudingsvermogen”, zo sloot voice-over Frank Lammers het tiende en waarschijnlijk laatste seizoen van Massa is kassa af. Slechts 400.000 kijkers schakelden nog in voor de belevenissen van de in opspraak geraakte Peter Gillis. De realityster wordt vervolgd voor belastingfraude, mishandeling van zijn ex en hij raakte een vakantiepark kwijt vanwege misstanden met arbeidsmigranten en slechte woonkwaliteit.