De bewondering voor Bardot, die een hekel had aan feministen, groeit met de aflevering

recensieZe had, zo liet zij op latere leeftijd weten, een hekel aan feministen. In haar eigen leven had de Franse filmster Brigitte Bardot (88 inmiddels) als vrijgevochten vrouw geen richtlijnen van anderen nodig. Zij volgde haar eigen hart en trok zich van niets en niemand iets aan. Zeker wat haar keuze van minnaars betreft.

In Bardot, een zesdelige biografische dramaserie over haar jonge jaren, is van meet af aan duidelijk dat Brigitte als tiener al een eigen wil had. Van haar burgerlijke ouders moest zij niets hebben. Als zij als 15-jarige een verhouding begint met haar ontdekker scenarist/regisseur Roger Vadim, een prille twintiger, kunnen haar ouders alleen maar lijdzaam toezien.

Bardot



De serie, met de voortreffelijke debutante Julia Nunez in de titelrol, beperkt zich tot de beginjaren van Bardot als komeetachtige filmster (met als hoogtepunt het omstreden Et Dieu…créa la femme uit 1956) tot en met de geboorte van haar zoon begin jaren 60.

Kijkend naar de serie groeit de bewondering voor Bardot met elke aflevering. Zij was het eerste slachtoffer van de Franse paparazzi die haar 24 uur per dag lastigvielen. Bardot was heet nieuws en was goed voor de losse verkoop. Deze jacht bracht haar tot wanhoop. Bardot huilt in de serie geregeld tranen met tuiten, maar blijft trouw aan haar levenswijze die zij weigert aan te passen.

De makers van Bardot, het regie-duo Daniëlle en Christopher Thompson (moeder en zoon), geven toe dat zij zich enkele vrijheden hebben gepermitteerd in hun weergave van dit opmerkelijke leven. Ze zijn in dit opzicht gedekt omdat de echte BB schriftelijk haar toestemming gaf om haar verleden op deze manier te verfilmen. Of zij tevreden was met het eindresultaat is niet bekend.

De hysterie van buitenaf die haar bestaan deels bepaalde maakt van Bardot opgejaagd wild. Helaas gaat de reeks niet in op haar oude dag als zij zich heeft teruggetrokken uit de filmwereld en een dierenactiviste wordt met ultrarechtse sympathieën. Die fase van haar leven biedt nog veel meer stof voor drama dan deze aanloop van een van de meest legendarische (maar zeker niet de beste) actrices uit de filmgeschiedenis.

