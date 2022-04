De bijl uit The Shining gaat onder de hamer voor vele tienduizenden euro’s

In The Shining neemt Jack Nicholsons personage Jack Torrance de bijl mee een doolhof in als hij door de sneeuw op zoek gaat naar zijn zoon Danny. Hij doodt er Dick Hallorann (gespeeld door Scatman Crotchers) in de krochten van een eng hotel. De bijl heeft ook een prominente rol in een van de beroemdste horrorscènes ooit uit de film, waarin Nicholson ermee een houten deur doorklieft en zegt: ‘Here’s Johnny!!’.

De bijl wordt te koop aangeboden door het veilinghuis Gotta Have Rock and Roll. Het wordt geen tientjeswerk: filmliefhebbers moeten minimaal een bod van 46.000 euro doen, maar het veilinghuis verwacht dat het voorwerp zeker 83.000 euro zal opleveren. De bijl is in ‘zeer goede conditie’ en het wordt bewaard in een speciale glazen kist met foto's erbij van de bijl ‘in actie’. Er wordt een certificaat van echtheid bijgeleverd en een brief van NORANK Engineering gedateerd op 8 juni 1989 dat de bijl als ‘prop’ in de film is gebruikt.