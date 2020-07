De blote billen van Abbey en een verrassing voor Marieke in de krant

Gebekvecht tussen Robert DeNiro en ex-vrouw: creditcard­li­miet ‘slechts’ 50.000 dollar

7:49 Slecht nieuws voor Robert DeNiro. De acteur verkeert naar eigen zeggen in financieel zwaar weer en dat heeft gevolgen voor de creditcardlimiet van zijn ex-vrouw Grace Hightower. Het geschil leidde tot een rechtszaak in New York, waarbij de Oscarwinnaar via Skype verscheen. Dit meldt Page Six.