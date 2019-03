De contouren van het nieuwe RTL geven hoop

Het was de week van RTL. Dat durf ik wel te stellen. De eerste contouren tekenen zich af dat de zender serieus bezig is om zichzelf opnieuw uit te vinden tot maatschappelijk relevante speler in het mediaveld en concurrent van de publieke omroep. En dat geeft de tv-kijker moed, deze in elk geval wel.



Het is verleidelijk om dat toe te schrijven aan de nieuwe directeur Peter van der Vorst die er nu een paar weken zit. Maar dat is natuurlijk onzin. Tv is slow-business, er is maanden gewerkt aan deze nieuwe programmering, waarvan Beau Five Days Inside, Topdokters, maar ook het onverwoestbare Love is in the Air de hoogtepunten zijn. Sinds afgelopen donderdag kunnen Chantal komt werken en Iedereen had het erover ook aan dat rijtje worden toegevoegd.



Chantal komt werken is vrolijk, mooi vormgegeven amusement, waarmee ze een variant maakt op haar logeerprogramma. Het is onmogelijk om een hekel aan haar te hebben, met haar zelfspot en doe-lekker-normaal-en-af-en-toe-een-beetje-baldadig-houding die niet alleen met BN’ers maar ook met gewone mensen goed werkt. Al moet ze wel een beetje oppassen dat het geen trucje wordt.