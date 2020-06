De 'dubbele petten’ in Op1 zijn verwarrend, incestueus en NPO-onwaardig

Het gaat vaak over de dubbele petten van Peter R. de Vries. Maar laten we het eens over Op1 hebben. Want ook daar lopen de rollen steeds vaker door elkaar. De ene dag zit iemand er als presentator, de andere dag als gast omdat er een nieuw programma gepromoot moet worden. Kijk ook niet gek op als er een redacteur aanschuift die een biografie te verkopen heeft. Of als aan tafel een ‘heel toegankelijk’ boek wordt besproken waarvan de broer van de presentator mede-auteur is. (Kom ik zo op terug.)