De duvel is oud, maar met een borreltje ging het nog net bij Beau

Oscars 2022: Power of the Dog leidt met twaalf nominaties, Lady Gaga grijpt mis

Het Netflix-drama The Power of the Dog van regisseur Jane Campion heeft dinsdagmiddag de meeste Oscarnominaties ontvangen. De nominaties werden vanmiddag bekendgemaakt in Hollywood. De film maakt kans op twaalf beeldjes, waaronder in alle belangrijke categorieën.

8 februari