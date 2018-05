De eerste foto's van prinsje Louis

De Grote Improvisa­tie­show komt heel even terug

5 mei Na een break van anderhalf jaar keert De Grote Improvisatieshow voor heel even terug in de theaters. Tijl Beckand en Ruben van der Meer kondigden vandaag via sociale media een kleine tournee van vier shows aan. Het betreft benefietshows voor een weeshuis in Kenia dat ze ondersteunen.