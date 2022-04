De ene roodtint is de andere niet, zo liet Máxima deze week wel zien

Met video The Northman wil de ultieme Vikingfilm zijn: bruut geweld én verfijning

De Vikingen blijven fascineren. Na meerdere Netflix-series is er nu een grootse bioscoopfilm over de plunderende Noormannen. Het draaiproces van The Northman was slopend, vertellen maker Robert Eggers en hoofdrolspeler Alexander Skarsgard.

12 april