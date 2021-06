De fiets, kaas en melk: Nederlandse iconen worden kunst in Zuiderzeemuseum

VIDEO Mysterie opgelost: volledige Nachtwacht voor het eerst in 300 jaar te zien

23 juni Voor het eerst in 300 jaar is De Nachtwacht weer compleet. In het verleden werden vier stukken van het doek gesneden, die nooit zijn teruggevonden. Via hoogwaardige computertechnieken zijn de ontbrekende delen gereconstrueerd en prijken sinds vandaag rondom Nederlands bekendste werk in het Rijksmuseum.