De griezeligste filmervaringen op een rijtje: ‘ Met hartkloppingen verliet ik de zaal’

The Blair Witch Project (1999, te zien bij Pathé Thuis)

Hoe minder we zien hoe enger de film. Of deftiger verantwoord: er gaat niets boven de kracht van suggestie. Een monster is vaak griezelig tot de filmmaker hem expliciet in beeld brengt. Zodra dát gebeurt, blijft er niets aan de verbeelding over. IJzersterke horror geeft wat voorzetjes, waarna je het met je eigen fantasie zo beangstigend maakt als je zelf wilt. The Blair Witch Project is daar het ultieme voorbeeld van. De voor een habbekrats gemaakte film gaat over drie jongeren die een documentaire maken over een legendarische bosheks. Als ze plotseling worden opgejaagd, verdwalen en van de aardbodem verdwijnen, is er slechts het gevonden beeldmateriaal dat ze tot dan toe schoten. Dankzij een slimme marketingcampagne, een van de meest succesvolle uit de beginjaren van het internet, werd dit een hit van jewelste. Veel mensen hadden niet door dat het een nepdocu betrof. Niemand die daar nu nog in zou trappen, maar in 1999 twijfelde ook ik. Met hartkloppingen verliet ik de zaal, ook al zag ik nauwelijks meer dan wat schokkerig camerawerk en acteurs die net doen alsof ze volledig in paniek zijn. Het is blijkbaar voldoende voor koude rillingen. Lang leve de kunst van het weglaten. (Gudo Tienhooven)

The Ring (2002, te zien bij Pathé Thuis en Skyshowtime)

Alweer meer dan twintig jaar oud en ik was zelf al in de 30, maar The Ring (2002) is toch echt de enige horrorfilm waar ik wakker van heb gelegen. En dat terwijl het verhaal eigenlijk tamelijk belachelijke ingrediënten heeft: er gaat een mysterieuze videoband rond en wie die bekijkt wordt even later gebeld door een creepy klinkend meisje dat vertelt dat je over zeven dagen doodgaat. En dan maar uitvogelen hoe je daaraan ontsnapt. De kern van alle dreiging komt van een ooit in een put gegooid meisje dat met het haar spookachtig voor haar ogen vanuit de televisie recht op je af komt kruipen. De ellende begint als de tv thuis vanzelf aangaat, zelfs al is de stekker eruit. De totaal vervormde grimassen van de mensen die zich daarna letterlijk doodschrikken zetten de toon in de film. Sommige mensen kwamen hoofdschuddend de bioscoop uit en vonden het waardeloos. Anderen werden wél gegrepen door de beklemmende sfeer van de film... En tot die categorie behoorde ik. En die avond kon ik gewoon niet slapen... met dat kleine, enge rot-televisietje aan mijn voeteneind. (Victor Schildkamp)

Orphan (2009, te zien bij Pathé Thuis)

Toegegeven, ik kijk horrorfilms niet omdat de verhalen zo enorm geloofwaardig zijn. Negen van de tien keer gaat het over demonen die uitgedreven moeten worden of geesten die het gloednieuwe, afgelegen stulpje van een burgerlijk gezin terroriseren. Waarom ik ze dan wel kijk? Simpel. Het schrikeffect. Je wéét dat er een moment komt dat zo’n mythisch wezen opduikt in een pikdonkere ruimte en toch schrik je. De adrenaline die vervolgens door mijn lijf giert, daar doe ik het voor. Ik las ooit dat het een soort ‘veilige angst’ is, omdat je weet dat je binnen twee uur weer ongedeerd buiten staat. Ondanks de vaak slappe inhoud, is er één film die me lange tijd heeft achtervolgd: Orphan. Daarin adopteren twee geliefden, die onlangs hun baby verloren, de Russische wees Esther (9). Esther lijkt zachtaardig en intelligent, maar vanaf het moment dat zij in huis komt, gebeuren er vreemde dingen. Adoptiemoeder Kate ruikt onraad, maar niemand neemt haar serieus. De film eindigt met een creepy plottwist die ik in ieder geval niet zag aankomen. Ik krijg weer de rillingen als ik eraan denk. En tsja, dat is uiteindelijk waar een filmmaker het voor doet, toch? (Maxime Segers)

Annabelle: Creation (2017, te zien bij HBO Max en Pathé Thuis)

Het was de eerste griezelige film die ik op mijn 16de als groot horrorfan op het witte doek mocht zien: Annabelle: Creation. Het is de tweede film in de Annabelle-trilogie, over het ontstaan van de wereldberoemde bezeten pop met vlechtjes en rode strikjes in haar haar. Als jong meisje probeerde ik het hoofd koel te houden, maar de hoeveelheid jumpscares zorgde er toch voor dat ik een flink aantal gênante gilletjes uitsloeg. Toegegeven: de film was eng, maar het halfuur terug op de fiets naar huis door het donker was nóg enger. Ineens zag ik in iedere schim weer die doodenge pop met glazige ogen. Toch ben ik na Annabelle volledig verslingerd geraakt aan horrorfilms. Als ik ze thuis met mijn vriendin kijk, zorg ik dat alle lichten in huis uit zijn om het zo spannend mogelijk te maken - geluid uit of wegkijken bij enge scenes zit er voor ons niet bij, want zo werkt het natuurlijk niet. En wat we kijken? Vooral de films die gebaseerd zijn op een waar verhaal, net zoals Annabelle. Want, zeg nou zelf: daar wordt een horrorfilm vanzelf duizendmaal spannender van. (Denise de Koning)

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: