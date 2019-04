De kijker wint op zaterdagavond, voorlopig dan

Je kunt zeggen wat je wilt van alle nieuwe programma’s op de zaterdagavond, maar het positieve is: er valt wat te kiezen. En nog beter nieuws: er zit zowaar geen talentenjacht tussen of een programma waarin BN’ers hysterisch doen tegen elkaar. In die zin heeft de kijker gewonnen. Voorlopig dan.



Op NPO 1 blijft Ik Vertrek geweldig en stelt Even tot Hier al drie afleveringen niet teleur. De publieke omroep hoort gewoon een dergelijk satirisch programma te hebben op zaterdagavond, klaar. Het was afwachten of Jeroen Woe en Niels van der Laan met z’n tweetjes het niveau konden vasthouden dat ze seizoenenlang haalden met Rob Urgert en Joep van Deudekom in De Kwis. Maar de creativiteit, scherpte en muzikaliteit zijn gebleven. En het fijne aan Even tot Hier is: je hoeft het totaal niet met de (linkse) wereldvisie van Van der Laan en Woe eens te zijn, om toch te genieten van hun spitsvondigheid en vakmanschap.