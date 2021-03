De kleur van passie, liefde en kracht haalt het mooiste in Máxima naar boven

Wat blauw is voor prinses Beatrix, is rood voor koningin Máxima. De kleur van passie, liefde en kracht haalt het mooiste in haar naar boven. Deze week trok ze zelfs vier verschillende roodtinten aan voor een bezoek aan het Nederlands Dans Theater. Het leverde een krachtige look op, met veel opvallende elementen. Neem bijvoorbeeld Máxima’s nieuwe cape van Valentino, die heerlijk om haar schouders wappert. Die wil iedere modeliefhebber toch wel in de kast hebben hangen? Hij kost weliswaar meer dan mijn tweedehands auto, maar dan heb je ook wat. De rok is misschien minder een allemansvriend, maar het materiaal is zeker inspirerend. Het kledingstuk is namelijk gemaakt van een diervriendelijk alternatief voor leer: gewaxt linnen. En de tas? Die is al even bijzonder, want het accessoire is gemaakt van ponyhaar.