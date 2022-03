De komische serie Drôle verdient een lang leven

Floor Jansen brengt eerste sololied uit: ‘Moest op zoek naar mijn geluid zonder Nightwish’

Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring in de muziek, toch doet Floor Jansen (41) iets voor het eerst: een sololied uitbrengen. Er komt meer, zelfs een heel album, maar eerst gaat de zangeres op wereldtour met metalband Nightwish én is ze te zien in de Duitse variant op Beste Zangers.

29 maart