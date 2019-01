‘De Kuip leeft: Ik hoor applaus, gejuich, springende supporters’

,,75ste minuut van de wedstrijd! 5-2! 5-2! 5-2! Wat een middag maken we mee! Nou, dit wordt Onana’s laatste wedstrijd. Die gaan weer een nieuwe keeper kopen, jaaaa, Ajax gaat een nieuwe keeper kopen!”



Sinclair Bischop en Dennis van Eersel van Radio Rijnmond zijn in topvorm op deze topmiddag, dat levert topradio op.



,,Nee, dat wordt niks meer met Ajax, Tadic, nog een kans, nee, hij laat de bal over zijn edele delen rollen. Het zijn soms net Duitsers, dat weten we, mmmmaaar vanmiddag kan het echt niet meer mis denk ik. Pas op nou, niet lankmoedig worden.”



,,Yassin Ayub komt binnen de lijnen, laatste wissel Feyenoord, hij komt voor Steven Berghuis. Aaaaaaaaayuuuub, 6-2! 6-2! Ik ga al die doelpunten vanavond nog eens terugluisteren, doen ze in Amsterdam ook altijd. 6-2, wat gebeurt hier nou allemaal. Ik wrijf in mijn ogen, nee ik droom niet. Hier gaat een feestje gevierd worden, je weet hoe diep het zit Dennis.”