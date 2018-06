De Kwis hield Paul de Leeuw bij BNNVARA: 'Dat was mijn kindje'

,,Dat was mijn kindje'', aldus Paul. ,,Maar De Kwis stopte. Dan kom je in een soort grilligheid: wat kan ik nog doen? Ik zag niet een nieuw programma aankomen waarin ik nog een rol zou spelen.'' Paul volgt volgend jaar januari Gordon op als jurylid in Holland's Got Talent , de show die Humberto Tan gaat presenteren. ,,Er zijn veel programma's bij de publieke omroep die ik leuk vind, zoals Heel Holland Bakt en Maestro , maar dat zijn programma's die BNNVARA niet maakt. Wat wil ik nog? Toen kwam Holland's Got Talent .''

Improviseren

Paul gaat bij RTL ook zelf programma's maken, vertelde hij. ,,Nu zeggen ze ook: wil je niet een personalityprogramma maken waar je goed in bent: improviseren, mensen blij maken, mensen ontroeren met muziek of met wensen. Toen ben ik gaan nadenken en heb ik besloten: ja ik ga het gewoon doen.''



Daarbij speelde mee, vertelde Paul, dat hij geen contract meer had bij BNNVARA. ,,Ik ben niet meer de meest populaire en de meest hotte'', zei hij openhartig. ,,Ik had geen contract meer. Het duurde steeds langer, er waren directiewisselingen en er gebeurde heel weinig. Bovendien is het een grillig landschap en wordt er bij de publieke omroep flink bezuinigd op amusement. Ik ben daarom ook gaan bewegen en kijken of er iets te halen valt. Bij Holland's Got Talent kan ik wel een goede rol spelen als jurylid.''



De Leeuw noemt de overstap 'heel eng'. ,,Je moet verzuring tegengaan bij jezelf. En ik kreeg zoveel energie van nieuwe dingen. Ik verdien meer dan bij de publieke omroep. Natuurlijk is dat heel fijn. Maar dat is niet de echte reden.'' Paul hoopt overigens dat hij voor de NTR het jaarlijkse programma Knoop in je zakdoek gala kan blijven presenteren.