De laatste wens van Aart Staartjes

Het is een plek in de ruimte. Daar, ergens tussen de planeten Jupiter, Mars en Pluto, runnen geëvolueerde groenten en fruitjes een truffelhotel. Daar zit ook een bekende aan de bar. In rood kostuum. Met karakteristieke bril. De haren vertrouwd achterover gekamd, hier en daar krullend in de nek. Mopperend. Het is Aart Staartjes.



De acteur is in de rol van Opa Aart gekropen. De beelden van de pilot die drie dagen voor het overlijden van Aart Staartjes zijn opgenomen, voelen een beetje unheimisch aan. ,,Mijn vader was hier ontzettend in zijn element. Spelen, acteren, dat vond hij het leukste’’, zegt zoon Paul die zelf is betrokken bij het nieuwe project.

De Truffels, zoals de poppenserie moet gaan heten, is ontsproten aan het brein van producent Harm Lust. ,,Toen Sesamstraat ophield, dacht ik: wat nu? Er ligt al een Engelse versie ergens bij een producent in Los Angeles, maar mijn handen jeukten om er voor Nederland en België een soortgelijk programma van te maken’’, stelt Lust, die enkele ex-poppenspelers van Sesamstraat bij elkaar riep om te brainstormen. Bert Plagman (Tommie), diens vrouw Bianca (Jolene) en ook Aart Staartjes zagen het poppenavontuur in de ruimte meteen zitten, een combi tussen Sesamstraat en The Muppet Show. ,,Het is een familieshow in de ruimte waar allerlei avonturen worden beleefd. Van groenten en fruitjes zijn poppen gemaakt: een knoflook, peer, appel, komkommers en een paddenstoel met ogen en een mond. Ze ontvangen een Nederlandse artiest die met een spacebus naar het hotel is gebracht en daar gaat zingen.’’

In de proefaflevering treedt Benjamin Herman op. Lust: ,,Ik kan me voorstellen dat zangers en zangeressen hun nieuwste liedje in dit programma laten horen. Ik heb wel wat namen in gedachten. Trijntje Oosterhuis, Jett Rebel, Tim Knol.’’



Aart Staartjes zou als Opa Aart een vaste rol krijgen in de serie. ,,Hij was wel in voor dit soort gekke projecten’’, weet Paul Staartjes, die verantwoordelijk is voor de techniek. Zijn vader heeft de pilot echter nooit kunnen zien. De montage was nog niet voltooid. ,,Hij vond het programma wel heel grappig en hoopte dat het van de grond zou komen. Het is natuurlijk nog geen afgerond geheel, maar we waren een eind op weg. Het heeft zeker potentie, mits er goede schrijvers en eindredacteuren komen.’’

Volledig scherm Harm Lust, de bedenker van de poppenserie De Truffels waar Aart Staartjes nog aan meewerkte. © Dingena Mol



Inmiddels zijn de eerste oriënterende gesprekken met zenders achter de rug. ,,Ideaal zou zijn om hiermee te beginnen als De Wereld draait Door straks (op 27 maart) stopt’’, grinnikt Harm Lust. Het is ook wat Aart Staartjes wilde, stelt hij. ,,Kijk, dat Sesamstraat stopte, was heel vervelend. Daar heeft Aart veel verdriet van gehad. Ik kreeg na deze pilot een heel lieve mail van hem. ‘Dit is een geweldige project waar we nog jaren mee door kunnen’. Ik hoop dat we die laatste wens kunnen inlossen. Hij blijft sowieso in de serie. Zijn foto hangt straks boven de juicebar.’’



Het televisie-icoon (81) overleed twee maanden geleden op 12 januari, onverwacht na een auto-ongeluk. Een groot gemis, zegt zoon Paul. ,,Het is een vreemde gewaarwording dat je hem niet meer kunt bellen of spreken. Vlak na zijn dood zit je in een soort achtbaan. Alles moet geregeld worden. Ik had drieduizend berichten op Facebook. Het afscheid was indrukwekkend. Het Journaal werd naar voren geschoven, de nieuwslezeressen waren in het zwart. De reacties, de aandacht van de media, ongelooflijk. Ja, dat was een troost. Zelf vond Aart het verschrikkelijk om ouder en vooral hulpbehoevend te worden. Dat is hem gelukkig bespaard gebleven.’’