De magie van de Britse ‘jongen’ Harry Styles: ‘Hij is net als Jagger en Bowie méér dan een artiest’

recensie In het Lu­ther-universum is inmiddels alle logica zoek

Eerlijk, de BBC-serie Luther (2010-2019) blonk óók niet uit in geloofwaardigheid. De door Idris Elba gespeelde detective kwam met meer weg dan Kiefer Sutherlands praktisch onsterfelijke Jack Bauer in 9 seizoenen 24. Maar wat deze langverwachte Netflix-film doet, is ronduit lachwekkend.