De makers van De slimste mens hebben vast dubbel gelegen om deze vraag

Soms zit er een kandidaat in de stoel bij De slimste die al snel niet meer stuk kan. Chef-kok Leon Mazairac is er zo een. Alleen dat olijke gezicht al, die fraaie stem en dat jongensachtige voorkomen. Bij hem wil je toch aanschuiven in zijn restaurant? Goede verhalen ook. Over zijn naam. Leon noemde zijn zoontje Matthieu. Hóe mooi! Je zult toch Matthieu Mazairac heten. Dan word je toch een prins, een wereldberoemde dirigent of topvoetballer? Categorietje Zinedine Zidane. Leon doet niet gewichtig over zijn werk (,,Een ambacht, ik sta gewoon elke avond in de keuken’’), vierde de Michelinster met zijn personeel ‘intens en groots’, en als hij bij je te gast is, kun je gerust een doodnormale salade bereiden. Hij lustte vroeger niets (parkeerde brokjes eten in zijn wang), werd gegrepen door het koken en tafeldekken van zijn vader, en moest als een baldadige puber een paar uur de cel in. Medekandidaat en Spraakmakers-presentator Ghislaine Plag onthulde haar droom: ze wil ooit (met haar dochter) een toetjesrestaurant beginnen (de naam is er al, lijkt mij: Smaakmakers!). Tuurlijk gaat Leon haar helpen, let maar op.

Acht associaties met Arnhem was een pittige. Op speelfilms met een geografische locatie was het zweten. Woorden met Noor erin? Cabaretier Iris Rulkens noemde eerst Zweden en Finland, voordat ze Noorwegen op de kaart ontdekte. Bij acht personen die Mark heten, zag Dwight van van de Vijver gitarist Mark Knopfler aan voor Jimi Hendrix (eh, hóe dan?); en getekende popsterren, knutselmateriaal, voorstellingen, verkeersborden en sausjes, dat ging allemaal wel. Maar dan de acht plaatjes van Nederlandse regio’s. ,,Jongens, jongens”, zuchtte Philip Freriks na slechts één goed antwoord (De Bollenstreek) tezamen. Van van de Vijver, Rulkens en Soraya Riem stelden de inwoners van de Veluwe, Betuwe, Hondsrug, Utrechtse Heuvelrug, de Peel, de Achterhoek en het Westland danig teleur. Kom je een keer in De Slimste met een vraag...

Op zijn best is jurylid Maarten van Rossem als hij zich ergert aan kandidaten met gebrekkige kennis zoals bij de genoemde regio’s. ,,Je bent natuurlijk geneigd om te zeggen ‘hoe is het mogelijk dat drie mensen die niet al te stom zijn, zó stom zijn’”, sneerde hij, om verzachtend toe te voegen. ,,Ik vermoed toch dat er kennelijk geen normaal aardrijkskundeonderwijs meer wordt gegeven.”

Vorig jaar was het soms om te huilen wat sommige kandidaten niet wisten over geschiedenis. Ik had het deze week bij de beelden over de Watersnoodramp in Zeeland. Waarom zei niemand 1953? Dat jaartal zit toch in je hoofd? Maarten liet het erbij. Ik was nog wel benieuwd of hij het antwoord op de volgende vraag had geweten: wie schreef de tekst van André Hazes’ Een beetje verliefd? Ghislaine Plag had ‘geen idee’ en Van van de Vijver en Mazairac pasten. Presentator Freriks triomfantelijk: ,,André zelf.” Wat moeten de makers dubbel hebben gelegen…

De slimste mens, elke werkdag om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1

