De man achter Ding-a-dong: ‘In onze smoking sprongen we in het zwembad’

Streep door Eurovisie Songfesti­val in uitbundige vorm

3 februari Er gaat door corona dit jaar een definitieve streep door het Eurovisie Songfestival in een uitbundige vorm. Er komen in mei geen grootschalige feesten en geen grote aantallen bezoekers naar Ahoy in Rotterdam. In het gunstigste scenario is daar wel plaats voor plukjes gasten die zittend op 1,5 meter afstand de shows volgen. In het slechtste scenario komen zelfs de buitenlandse artiesten niet naar Nederland.