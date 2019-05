De Matthijs van Nieuwkerk van Engeland verdient zes keer zoveel

Salarissen op een rijWat moeten we vinden van het salaris van Matthijs van Nieuwkerk ? In vergelijking met sommige andere bekende personen verdient hij een schijntje, maar de burgemeester van de grootste stad van ons land krijgt minder. Om over een kapper nog maar te zwijgen. Een aantal loonstrookjes op een rij.

Gary Lineker: 2 miljoen euro

Veel dingen die voor Van Nieuwkerk gelden, gaan ook op voor de Britse oud-voetballer Gary Lineker, presentator van BBC’s Match of the Day. Ook Lineker is een charmante, vlotgebekte 58-jarige man die veel geld verdient bij de publieke omroep. De oud-spits staat bij de BBC voor omgerekend 2 miljoen euro per jaar op de begroting, bijna zes keer zoveel dus als zijn Nederlandse evenknie. Ook op het salaris van Lineker is veel kritiek, maar omlaag gaat het voorlopig niet, schreef The Guardian. Volgens de directeur van de BBC zijn de salarissen in de voetbalwereld nu eenmaal hoog en moet de omroep haar ster daarom wel vorstelijk betalen.

Kapper: 27.540 euro

Volledig scherm © Dreamstime

Ongewild is Matthijs van Nieuwkerk opeens weer voer voor de roddelbladen, die sinds jaar en dag te vinden zijn op de leestafel van elke zichzelf respecterende kapperszaak. Maar wat verdient een kapper eigenlijk? In het beste geval 2125 euro, omgerekend jaarlijks ruim 27.500 euro, blijkt uit gegevens van de Nationale Beroepengids. Dat bedrag wordt alleen door ervaren kappers gehaald. Een junior stylist moet het in de meeste gevallen met een derde minder doen.

Kylie Jenner: 150 miljoen euro

Volledig scherm Kylie Jenner © Instagram Kylie Jenner

Ze is met 21 jaar de jongste miljardair ooit, Kylie Jenner. De halfzus van Kim Kardashian maakt een fortuin met haar cosmeticabedrijf Kylie Cosmetics. Dat ze wereldwijd bekendheid geniet door haar optredens in realityseries als Keeping Up With The Kardashians én miljoenen volgers heeft op sociale media helpt daarbij natuurlijk een handje. Jenner was in 2017 de meest verdienende vrouwelijke celebrity ter wereld, vond Forbes uit. Ze moest twee mannen voorrang geven: bokser Floyd Mayweather (255 miljoen euro) en acteur George Clooney (214 miljoen).

Ben van Beurden: 20,1 miljoen euro

Volledig scherm Shell-topman Ben van Beurden. © REUTERS

2018 was een prima jaar voor Shell-topman Ben van Beurden. De CEO van de Brits-Nederlandse oliereus mocht liefst 20,1 miljoen euro bijschrijven, meer dan twee keer zoveel als in 2017, toen hij ‘slechts’ 8,9 miljoen euro kreeg. RTLZ rekende uit dat Van Beurden 143 keer zoveel verdiende als de gemiddelde Shell-werknemer. Overigens was er een Nederlands bedrijf dat zijn topman in 2018 meer betaalde. NXP Semiconductors, de voormalige halfgeleidersdivisie van Philips, betaalde de Amerikaanse CEO Rick Clemmer 77(!) miljoen euro.

Femke Halsema: 150.000 euro

Volledig scherm De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. © ANP

De burgemeester van de grootste stad van Nederland verdient, net als bijvoorbeeld haar Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb, bijna 12.000 euro per maand. Met nog wat vakantiegeld erbij zal het jaarloon van Femke Halsema uitkomen rond de 150.000 euro.



Ook wethouders in de grote steden komen maandelijks boven de 10.000 euro uit. Daarmee krijgen ze ruim twee keer zoveel als hun collega’s in de kleinste gemeenten, met een inwoneraantal tot 8000. Tweede Kamerleden ontvangen jaarlijks een ‘schadeloosstelling’ van 120.000 euro. Daarbovenop komen nog allerlei aanvullende vergoedingen.

Max Verstappen: 20 miljoen euro

Volledig scherm Max Verstappen. © EPA