De meest memorabele Oscarmomenten: van een streaker tot een overwinningskus

Een massa-evenement zoals de Oscars staat elk jaar weer garant voor een hoop onvergetelijke momenten. Hoewel de organisatoren alles tot in de puntjes proberen te plannen, zorgen de gasten vaak voor onverwachte, en daardoor ook gekke gebeurtenissen die in ons collectief geheugen gebrand staan.

1. De streaker (1974)

Presentator David Niven wilde net Elizabeth Taylor het podium oproepen om de Oscar voor ‘beste film’ uit te reiken, toen een naakte man achter hem het podium opliep. Het ging om fotograaf Robert Opel, die voor het LGBTQ-tijdschrift ‘The Advocate’ werkte. Niven merkte snedig op: ,,Is het niet fascinerend dat de enige reden waarom men ooit met deze man zal lachen is, omdat hij zijn kleren uitdeed en ons zijn tekortkomingen toonde?”

2. Rob Lowe zingt een duet met Sneeuwwitje (1989)

Tijdens de Oscars van 1989 werden de kijkers getrakteerd op een bevreemdend fragment van 11 minuten waarin te zien was hoe Disney-prinses Sneeuwwitje de awardshow bezoekt, om dan op het podium een duet te zingen met acteur Rob Lowe. Enkele jaren later vertelde hij over het hele gebeuren in de New York Times: ,,Kijk, de Academy vroeg me om die rol op mij te nemen, dus ik was een goede soldaat en ik deed het. Je kan niet je eigen manager, agent en waarzegger zijn: je moet risico’s nemen. En in dit geval werd ik in de voet geschoten.”

3. Joan en Melissa Rivers beledigen Nicole Kidman (1997)

In 1997 kwam Nicole Kidman op de rode loper van de Oscars opdagen in een jurk van Dior, geïnspireerd op traditionele Chinese klederdracht. Toen ze comédienne en tv-persoonlijkheid Joan Rivers en haar dochter Melissa passeerde, riep Joan luid uit: ,,Nicole! Kom hier en vertel me waarom je zo'n afgrijselijke kleur draagt!” Kidman liep onverstoorbaar verder, maar Rivers wist niet van ophouden: ,,Ik haat die kleur! Je doet me kotsen!”, waarna ze heel expliciet braakgeluiden begon te maken.

4. Roberto Benigni neemt de kortste weg naar het podium (1999)

Volledig scherm Roberto Benigni kan zijn blijdschap niet verstoppen. © Giphy

Toen de Italiaanse regisseur en acteur in 1999 de Oscar voor ‘beste buitenlandse film’ won voor La Vita è Bella, was hij zo enthousiast dat hij vrolijk over alle stoelen klauterde om het podium te bereiken. Helemaal in stijl met zijn personage uit de film, maar volgens sommigen toch iets té dramatisch en weinig passend bij het serieuze evenement.

5. Zwaantje Björk legt een ei (2001)

Volledig scherm Björk. © WireImage

Zangeres Björk was duidelijk dressed to impress toen ze in 2001 haar opwachting maakte op de rode loper. Niet alleen verkleedde ze zich als een zwaan, ze bracht ook zes struisvogeleieren mee, die ze op strategische momenten op de rode loper legde. De jurk kreeg wel een iconische status en staat nu tentoongesteld in het Museum of Modern Art.

6. Adrien Brody kust Halle Berry (2003)

Volledig scherm Adrien Brody kust Halle Berry passioneel op de mond. © Giphy

Toen acteur Adrien Brody uit de mond van Halle Berry hoorde dat hij de award voor ‘beste acteur’ gewonnen had voor zijn rol in The Pianist, greep hij zijn kans: hij omhelsde haar stevig en plantte een passionele kus op haar mond. Berry was compleet verbijsterd. Achteraf vertelde ze dat ze de kus absoluut niet gepland was en dat ze de hele tijd dacht: ‘Wat is hier in hemelsnaam aan het gebeuren?’”

7. James Franco en Anne Hathaway als gastheer en -vrouw (2011)

Volledig scherm Zelfs een verkleedpartijtje kon de Oscarshow van Anne Hathaway en James Franco niet redden. © AP

In 2011 mochten James Franco en Anne Hathaway gastheer en gastvrouw van de Oscars spelen. De organisatoren hoopten daarmee een jonger publiek aan te trekken. Helaas liep het niet erg goed af en waren de critici niet mals voor het presenterende duo. Mensen noemden de show zelfs ‘een van de ergste Oscar-uitzendingen in de geschiedenis’. Het had misschien iets te maken met een overenthousiaste Hathaway, of met de iets minder enthousiaste Franco, die eruitzag alsof hij zijn zenuwen had gekalmeerd met enkele trekjes van een joint.

8. Sacha Baron Cohen gooit as op Ryan Seacrest (2012)

Volledig scherm Ryan Seacrest was niet erg gelukkig met alle as die op zijn kostuum hingen. © Giphy

Alle reclame is goede reclame, moet Sacha Baron Cohen gedacht hebben, en dus verscheen hij in 2012 volledig verkleed als zijn personage Aladeen uit de film The Dictator op de rode loper van de Oscars. Hij droeg ook een gouden urne vol as. Tijdens een interview met journalist Ryan Seacrest morste de acteur ‘per ongeluk’ de as over de journalist. Seacrest kon er naar verluidt niet mee lachen dat zijn mooie kostuum besmeurd raakte.

9. Seth MacFarlane zingt een liedje over borsten (2013)

In 2013 mocht Family Guy-bedenker Seth MacFarlane de Oscars presenteren. Om de sfeer erin te brengen, besloot hij een liedje te zingen over alle Hollywood-actrices wiens borsten al eens in een film te zien waren. Het is overbodig om te zeggen dat het ‘grappige’ nummer voor heel wat kwade en ongemakkelijke blikken zorgde bij de vrouwen in de zaal. Advocate Gloria Allred zei later: ,,Het is een ding om topless te gaan in de context van een film, voor een bepaalde scène, voor een bepaalde reden. Het is iets anders om dat uit die context te trekken en gewoon te focussen op de borsten van de vrouwen.”

10. Jennifer Lawrence valt (2013 én 2014)

Volledig scherm Een elegante val op weg naar het podium. © Giphy

Jennifer Lawrence ging net de trappen van het podium op om haar Oscar voor ‘beste actrice’ voor Silver Lining’s Playbook in ontvangst te nemen, toen ze struikelde en - het moet gezegd - elegant op de knieën ging. Ze kon er gelukkig nog om lachen en zei: ,,Jullie geven me alleen maar een staande ovatie omdat ik net viel en dat heel gênant is. Toch bedankt!” Een jaar later had de onhandige Lawrence alweer prijs: op de rode loper struikelde ze over een verkeerskegel, maar ze kon zich nog net aan iemand uit haar entourage vastgrijpen voor ze helemaal tegen de vlakte ging.

11. John Travolta spreekt Idina Menzel’s naam fout uit (2015)

Volledig scherm John Travolta gaat de mist in wanneer hij Idina Menzel’s naam moet uitspreken. © Giphy

In 2015 was er niemand die Idina Menzel, de zangeres van Frozen-hit ‘Let it Go’, niet kende. Of toch: toen John Travolta haar moest aankondigen om te komen zingen, liep er iets grondig mis. Het blijft een twijfelgeval of hij echt niet wist hoe hij haar naam moest uitspreken, of dat hij grappig wilde doen, maar in ieder geval sprak hij haar naam uit als ‘Adela Dazeem’. Dat hij daarbij ook nog een vreemd accent gebruikte, deed behoorlijk wat wenkbrauwen fronsen. Overigens zal Menzel vanavond bij de Oscars zingen met onder anderen de Nederlandse Elsa Willemijn Verkaik.

12. Een ongemakkelijk interview met Dakota Johnson en haar moeder op de rode loper (2015)

Volledig scherm Melanie Griffith is niet van plan om ‘Fifty Shades of Grey’ te gaan kijken. © Giphy

In 2015 mocht Dakota Johnson naar de Oscars samen met mama Melanie Griffith. Toen een journaliste vroeg of Griffith Fifty Shades of Grey, de succesfilm van haar dochter, had gezien, antwoordde die ontkennend. Johnson probeerde nog met een ‘misschien ooit’, maar Griffith hield de boot af: ,,Ik hoef ‘dat’ niet te zien om te weten hoe goed ze is.” Haar dochter probeert het gebeuren weg te lachen, maar dat ze toch gekwetst was, is duidelijk te zien.

13. Idina Menzel wil John Travolta terugpakken (2016)

Volledig scherm Een ongemakkelijk moment tussen Idina Menzel en John Travolta. © Giphy

Toen Idina Menzel in 2016 John Travolta moest aankondigen, besloot ze wraak te nemen voor zijn foute uitspraak van haar naam het jaar daarvoor. Ze kondigde hem dan ook aan als ‘haar goede vriend, Glom Gazingo’. John Travolta liet het niet aan zijn hart komen en antwoordde: ,,Dat verdiende ik, mijn liefste, mijn prachtige, mijn extreem getalenteerde Idina Menzel, klopt dat?” En vervolgens nam hij haar kin vast, in wat toch een extreem ongemakkelijk Oscar-moment genoemd mag worden. Punten voor Menzel, die vrolijk bleef lachen.

14. Springlevende Jan Chapman wordt doodverklaard (2017)

Volledig scherm De naam klopte, maar op de foto was foutief Jan Chapman te zien. © Kos

Elk jaar brengen de organisatoren van de Oscars een eerbetoon aan de mensen uit de filmindustrie die overleden zijn. Ook in 2017 gebeurde dat. Alleen kwam er ook een foto van de Australische kostuumontwerpster Jan Chapman voorbij - die nog springlevend is. De organisatie wilde eigenlijk een andere kostuumontwerpster, Janet Patterson, herdenken, maar er was duidelijk iets misgelopen. Chapman was naar verluidt erg aangedaan toen ze haar eigen foto zag voorbijkomen.

15. De ‘La La Land’-‘Moonlight’-verwisseling (2017)

Volledig scherm Al snel werd duidelijk dat niet La La Land, maar Moonlight de Oscar voor ‘beste film' gewonnen had. © Giphy

Het is zonder twijfel een van de meest memorabele en ongemakkelijke momenten uit de Oscar-geschiedenis: in 2017 kondigden Faye Dunaway en Warren Beaty de foute winnaar aan voor ‘beste film’. De makers van La La Land stonden al te vieren op het podium toen duidelijk werd dat Moonlight de eigenlijke winnaar was. Dunaway vertelde later: ,,Beatty nam het kaartje eruit, en zei niets. Hij pauzeerde, keek naar mij, naar de coulissen, hij keek rond, totdat ik zei: ‘Je bent onmogelijk”’ Ik dacht dat hij een grapje maakte! Een dramatische pauze!” De verwarring ontstond omdat op het kaartje ‘Emma Stone, La La Land’ stond; het bleek de kaart van de vorige categorie, ‘beste actrice’, te zijn.