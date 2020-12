De Meilandjes gaan op avontuur in Lapland voor kerstspecial

Trouwe kijkers van de Meilandjes zijn het inmiddels wel gewend dat de plannen van het gezin nooit zonder slag of stoot verlopen. Ook in de kerstspecial slaat de paniek toe als ze de honden voor vertrek nog moeten onderbrengen, maar er is nog een groter probleem. Wijn in Lapland zou namelijk een fortuin kosten en dus willen de Meilandjes zelf een voorraad van de alcoholische versnapering meenemen.



Toch zetten Martien, Erica, Maxime, Montana en de kleine Claire door om hun kerstdagen te spenderen in Lapland. Er bestaat volgens de Meilandjes namelijk geen betere bestemming om de feestdagen te vieren. Van een ontmoeting met de Kerstman, het maken van een huskysledetocht tot aan een bezoek aan het beroemdste ijshotel ter wereld; de Meilandjes plannen hun vakantiedagen vol om werkelijk alles van Lapland mee te krijgen.



Kerst met de familie Meiland is van dinsdag 22 december tot donderdag 24 december te zien op SBS 6 om 20.30 uur. Het laatste deel bestaat uit twee afleveringen.