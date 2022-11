De miskoop van zijn ouders leverde het rijkeluiszoontje wel een mooie levensles op

Maryam Hassouni over grensover­schrij­dend gedrag op set: ‘Je wordt niet beschermd’

Maryam Hassouni (37) zegt haar acteercarrière vaarwel zolang de industrie niet verandert. Dat zei ze gisteravond aan tafel bij Khalid & Sophie, waar ze te gast was om te praten over haar boek What the fak. Daarin schrijft ze geregeld slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag.

8:02