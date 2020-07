De moeder van Giel de Winter: ‘Giel blijft voor mij gewoon Giel ook al is-ie een BN-er’

,,Hij mag dan een BN-er zijn, voor mij blijft-ie gewoon Giel, een van mijn vier zoons”, zegt Annemieke de Groot (61) uit Uden over haar zoon Giel de Winter (30). Dit is een artikel uit de BD-zomerserie BLOEDBAND.

Giel is de derde in het rijtje Chris, Thijs, Giel en Jules. Hij is de bedenker van Stuk-tv, een Youtube-kanaal met miljoenen abonnees waarop hij met twee anderen, Stefan Jurriëns en Thomas van der Vlugt, de meest gekke opdrachten van abonnees uitvoert en filmt.

Moeder als doelwit

Moeder Annemieke is ook af en toe het ‘doelwit’: een van de eerste keren zag ze bij thuiskomst haar huiskamer veranderd in een complete dierentuin. ,,Ik deed de deur open en stond oog in oog met een kameel. Lama's, varkens, geiten, schapen vanalles scharrelde er rond. Ik kon er de lol wel van inzien, ik kan wel tegen een geintje. Het ging natuurlijk om mijn reactie, die werd gefilmd en uitgezonden. Ik ben vervolgens boodschappen gaan doen en toen ik weer thuis kwam was alles tot in de puntjes opgeruimd.”

Mensen bellen aan

Dat Annemieke zo af en toe te zien was als ‘slachtoffer’ op Stuk-tv, maakte van haar bijna zelf een BN-er: ,,Kom je in een winkel, wordt er regelmatig door kinderen gevraagd: Bent u echt de moeder van Giel? Mag ik met u op de foto? Dat vind ik leuk.” En thuis in Uden heeft ze flyers met handtekeningen van de drie jongens van Stuk-tv, want mensen bellen aan en vragen om foto’s.

Samen met broers een bedrijfje

,,Giel is altijd heel ondernemend geweest, van jongs af aan. Zo richtte hij in de puberteit samen met zijn broers Chris en Thijs ‘De Wintertjes BV’ op, een bedrijfje dat feesten organiseerde voor veertien-plussers. Ze hebben toen zelfs een groot feest verzorgd in de Knoerissentent op de Markt in Uden. De jongste, Jules, hield zich wat afzijdig. Die studeerde in Delft.”

,,Giel is altijd Giel geweest. Hij ging heel bewust het ondernemerschap in. Toen hij een jaar of achttien, negentien was, bedacht hij Stuk-tv. TV is leuk, maar het is alleen zenden en ontvangen. Het moet meer on-demand worden, zei hij.”

Achter de schermen een volwassen man

Op het white-board in de keuken tekende hij een logo, en een stroomschema. ,,Hij deed zelf de casting, zo kwamen Stefan en Thomas erbij. Hij zorgde dat er sponsors kwamen. In beeld zie je de kwajongen, maar achter de schermen is het een volwassen man die een bedrijf runt", zegt moeder niet zonder trots. Ze vindt Giel altijd heel creatief in zijn denken: ,,Hij is heel goed in het bedenken van nieuwe concepten.”

Traantje weggepinkt

Eén keer heeft ze een traantje weggepinkt toen ze weer eens het mikpunt was. Ze was net gescheiden en had hard gewerkt om haar eigen huisje op orde te krijgen. ,,Doodmoe ging ik op vakantie. Toen ik terug kwam herkende ik mijn eigen huis niet meer: een wildvreemde familie zat aan de keukentafel een pizza te verorberen, in de tuin lag nog een bord ‘verkocht'. Een man deed open en legde uit dat hij het huis had gekocht. Hij stelde me voor aan zijn vrouw en dochters en excuseerde zich dat het nog een rommeltje was. Al mijn meubels waren verdwenen en er zat zelfs een ander slot op de deur. Het werd pas duidelijk toen Giel plots tevoorschijn kwam.”

Zoon teruggepakt

Maar Annemieke zou Annemieke niet zijn als ze haar zoon niet had teruggepakt. Lachend vertelt ze: ,,Giel had zijn eerste auto gekocht. Hij ging hem ophalen bij de garage. In eerste instantie startte hij niet en dus liep hij even naar binnen. Plots zag hij twee mannen met bivakmutsen in zijn auto stappen en wegrijden. Hij is er nog achteraan gehold. Tevergeefs natuurlijk. Tot Thomas en Stefan voor de dag kwamen en zeiden: we hebben nóg een verrassing voor je en hij zag mij uit een busje zag stappen. Toen werd hem duidelijk dat ík het brein achter de ‘diefstal’ was.”

Opgekocht door John de Mol

Giel maakte zoveel furore met Stuk-tv dat het bedrijf enkele jaren geleden werd opgekocht door John de Mol. Tegenwoordig is hij creative director bij Talpa en bekijkt hij samen met andere You-tubers hoe hij die tak van sport nog beter kan maken.

,,Stuk-tv lijkt allemaal kwajongenswerk, maar vergis je niet, er zit een heel productieteam achter", zegt Annemieke. ,,Ze maken voor iedere woensdag en iedere zaterdag een filmpje. En tussendoor ook nog series.“

En er wordt ondertussen veel gelachen. Zo denkt ze met veel plezier terug aan de ‘prankweek’ die de Stuk-tv-ers jaarlijks hebben om elkaar er eens tussen te nemen. ,,Ik ben dit jaar met Valentijnsdag op date geweest met Stefan. Ik geef toe, het was op het randje. Samen een lange sliert spaghetti gegeten en zo. 's avonds zijn de opnamen in het filmzaaltje van Markant gedraaid. Vond-ie heel ongemakkelijk.”

Brabant trouw gebleven

Ondanks het feit dat Giel tegenwoordig creative director is bij Talpa, is hij Brabant trouw gebleven: hij woont gewoon in Vorstenbosch. ,,En sinds pinksteren is hij papa van een zoontje, Fedde, dat hij angstvallig buiten de publiciteit houdt. Alle familie, vrienden en bekenden is gevraagd of ze foto's van Fedde niet willen posten en tot nu toe respecteert iedereen dat.” De trotse oma toont een foto van Giel met zijn pasgeboren zoon op zijn arm maar wel zo genomen dat zijn gezicht van de camera is afgewend.

