De Mol staat op het punt zich te ontmaskeren: is het blij ei Nathan Rutjes?

Is Nathan Rutjes inderdaad de Mol? Of toch Buddy Vedder, Miljuschka Witzenhausen of Rob Dekay? En wie gaat er winnen? Aan de vooravond van de finale, vanavond in Vondel CS, maakt deze site de balans op van het twintigste seizoen.

De omgeving

Traditiegetrouw is Wie is de Mol? ook een half reisprogramma. Met prachtige natuurshots, fijne beelden van fraaie gebouwen, tempels en vergeet niet die (glazen) hangbrug . Het mystieke China was soms een betoverend mooi decor.

Opdrachten

Met hovercrafts over de Gele Rivier. Wie moest waar in zitten? Een opdracht waar de kijker thuis al na een paar minuten geen touw meer vast kon knopen. En zo waren er meer opdrachten: te lastig.

Wie is de Mol? wordt steeds meer vermaak dan speurwerk.

Rik

Een tikje onwennig en geforceerd oogde Rik van de Westelaken vorig seizoen,. Een jaar later heeft de presentator duidelijk de smaak te pakken. Met een ontspannen houding en tegelijk ook mysterie op zijn gezicht heeft hij Art (wie?) Rooijakkers al doen vergeten.

Mismatch

Honderden, nee, dúizenden, nee, miljóenen mensen dromen om mee te doen aan Wie is de Mol?, maar wat horen we Johan Goossens zeggen in China? ,,Ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in en het regent”. Geen zin? De cabaretier had na één aflevering al een rood scherm moeten krijgen.

Lasergamen

Je zag de verrukking op de gezichten van de kandidaten: lasergamen tégen de Mol. Hoe cool! Natuurlijk was hij (of zij?) niet in beeld, maar je zat toch te kijken. En was Nathan zo bezweet omdat hij elke (als Mol) moest opdraven? Benieuwd hoe ze dat gedaan hebben.

Nathan

Altijd haantje de voorste wanneer het aankwam op rennen of fietsen. Enorme positivo, kinderlijk enthousiast, ontwapenend naïef. Als oud-voetballer een ware teamspeler, als blij ei een van de leukste kandidaten aan het programma van de afgelopen jaren.

Afhaalchinees

De leukste opdracht van het seizoen. Kandidaten moesten zich met een Nederlandse routebeschrijving en een telefoon vol nummers van afhaalchinezen in Nederland zien te redden in een Chinese taxi. Rob en Nathan die in de auto brullen van de lach terwijl de spraakverwarring tussen de chauffeur en de Nederlandse hulplijn compleet is: onbetaalbaar!

De afvallers

De charme van Wie is de Mol? is ook het thuis op de bank meedoen. Het is een afvalrace, aan het eind van elke aflevering voel je de spanning, zeker als je thuis meespeelt in de app en al je punten kunt verliezen. In liefst drie afleveringen ontbrak het dit seizoen aan een afvaller. Dat was echt te veel van het goede.

Nauwelijks spektakel

Waar waren de spektakelopdrachten? Het abseilen, paragliden, wat dan ook? Mocht dat soms niet in China? Op een fietsje crossen was zo ongeveer het uitdagendste stukje Wie is de Mol? dat de kandidaten dit seizoen mochten doen. Alle mooie beelden ten spijt; dat was een tegenvaller.

Vier finalisten

Vier in plaats van drie finalisten. Uniek? Nee, in 2007 was er al een kwartet met mol Inge Ypenburg, winnaar Paul Rabbering en verliezers Renate Verbaan en Eva van der Gucht. Leuk? Mwoah. Vorige week zwol de kritiek van de kijkers aan toe er wéér geen afvaller was. Leuk om te speculeren? Dat wel, want: zijn er nu twee mollen?

