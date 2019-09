De mooiste jurken op de Emmy Awards (en de minder geslaagde keuzes)

Foto'sAfgelopen nacht werden voor de 71ste keer de prestigieuze Emmy Awards uitgereikt in Los Angeles, de belangrijkste televisieprijzen van het jaar. Heel wat sterren kwamen af op de ceremonie en flaneerden in hun outfits over de paarse loper. Een overzicht van de mooiste (en minder mooie) creaties.

Empire-actrice Taraji P. Henson bewijst dat colorblocken een blijvende trend is.

Volledig scherm Taraji P. Henson © Getty Images

Als iemand carwash-borstels er stijlvol uit kan laten zien, is het Orange is the New Black-ster Laverne Cox wel.

Volledig scherm Laverne Cox © Richard Shotwell/Invision/AP

Actrice Jameela Jamil (van The Good Place) ziet eruit om door een ringetje te halen.

Volledig scherm Jameela Jamil © EPA

Nog meer colorblocking bij de statige This is Us-actrice Mandy Moore.

Volledig scherm Mandy Moore © Getty Images

Zwart is niet altijd een veilige keuze, bewijst de jurk van Amy Adams (Sharp Objects).

Volledig scherm © Jordan Strauss/Invision/AP

Opvallen is Billy Porters middle name. De Pose-acteur, die een beeldje mee naar huis mocht nemen, ging voor een asymmetrische cowboy-outfit.

Volledig scherm © Jordan Strauss/Invision/AP

Euphoria-actrice Zendaya schittert in een prachtige groene creatie van de hand van Vera Wang.

Volledig scherm © Richard Shotwell/Invision/AP

De zeer zonnige realityster Kristin Cavallari.

Volledig scherm Kristin Cavallari © Getty Images

Er gebeurt heel veel in de zwarte-pasteltinten-glitter-baljurk van Kristen Bell (The Good Place).

Volledig scherm Kristen Bell © Getty Images

Waarom een jurk dragen als je net als actrice Kerry Washington hoofden doet omdraaien in een schitterende broek plus blouse?

Volledig scherm Kerry Washington © WireImage

Kelly Osbourne heeft in het verleden heel wat modemissers begaan, maar weet de laatste jaren de juiste keuzes te maken.

Volledig scherm © REUTERS

Jodie Comer in maagdelijk wit, dat haaks staat op haar personage uit Killing Eve. De jurk bracht haar in ieder geval geluk, want ze ging naar huis met de prijs voor ‘beste vrouwelijke hoofdrol in een dramaserie’.

Volledig scherm Jodie Comer © WireImage

Voormalig Playboy-model en actrice Jenny McCarthy kreeg de modepers niet erg enthousiast over het laken dat ze als jurk om zich heen had gebonden.

Volledig scherm Jenny McCarthy © Getty Images

Isla Fisher en manlief Sacha Baron Cohen gingen voor de prijs voor het meest stijlvolle koppel op de Emmy’s.

Volledig scherm Sacha Baron Cohen en Isla Fisher © WireImage

Zangeres Halsey, die ook optrad tijdens de awardshow, was een vision in pink.

Volledig scherm Halsey © Getty Images

Gwendoline Christie kan Game of Thrones duidelijk nog niet loslaten. Dit vreemde historische geval, waar de actrice een beetje in verdrinkt, is misschien niet de meest geslaagde keuze.

Volledig scherm Gwendoline Christie © WireImage

De acteerprestaties van Maisie Williams maken indruk, deze zwarte jurk heeft een wat gedateerde look.

Volledig scherm © REUTERS

Bleek, bleker, bleekst. De kans dat de Ghostbusters opgebeld zouden worden is reëel, maar verder is de outfit van Sophie Turner (Game of Thrones) best geslaagd.

Volledig scherm Sophie Turner © Getty Images

Game of Thrones-ster Emilia Clarke ging voor een wel érg duizelingwekkend decolleté.

Volledig scherm Emilia Clarke © Getty Images

De onconventionele jurk van Carice van Houten, gemaakt door modeontwerper Ronald van der Kemp, valt niet bij iedereen in de smaak.

Volledig scherm Carice van Houten. © REUTERS

De kleur is prachtig, maar de vuilniszak-achtige drapage van de jurk van Pose-regisseur Janet Mocks leidt wat af.

Volledig scherm © Jordan Strauss/Invision/AP

Haar Grey's Anatomy-personage Christina Yang zou nooit een roze jurk gekozen hebben, maar actrice Sandra Oh (Killing Eve) ziet er beeldig uit in de creatie.

Volledig scherm Sandra Oh © Getty Images

Een voor het doen van drag queen RuPaul erg sobere outfit gisterenavond, maar dat mag de pret niet drukken: zijn RuPaul’s Drag Race ging er met een beeldje vandoor.

Volledig scherm RuPaul © AFP

Gwyneth Paltrow was niet genomineerd, maar won toch de prijs voor de langste mouwen.

Volledig scherm Gwyneth Paltrow © AFP

Pitch Perfect-actrice Brittany Snow deed haar naam eer aan in een romantische japon.

Volledig scherm © EPA

When they see us-regisseuse Ava Duvernay was twee keer genomineerd, maar won geen enkele Emmy. Jammer, maar met haar prachtige jurk doet ze het gouden beeldje snel vergeten.

Volledig scherm © EPA

Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones zijn intussen oude rotten in het vak en maken zelden nog slechte keuzes op modevlak.

Volledig scherm Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones © AFP

Het knalpaars is heftig op de bleke teint van Julia Garner, maar ach, wie maalt daarom als je de Emmy voor ‘beste vrouwelijke bijrol in een dramareeks’ wint voor je rol in Ozark.

Volledig scherm © AFP

Phoebe Waller-Bridge van Fleabag had haar outfit zorgvuldig gekozen: de jurk past perfect bij haar drie Emmy-beeldjes.

Volledig scherm © AFP

Op stijlvol zijn staat geen leeftijd, bewijst Patricia Clarkson, die was genomineerd voor haar rol in Sharp Objects.