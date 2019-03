De Museumbende keert terug met Klaas van Eerden

video Batman op tachtigste verjaardag door politie vernederd tijdens hulpactie

12:51 Uitgerekend vandaag, op de dag dat stripheld Batman zijn 80ste verjaardag viert, is van de wereldberoemde vleermuisman een behoorlijk vernederend videootje opgedoken. Een als Batman verklede man wilde in de Canadese stad Kelowna de politie helpen bij de aanhouding van een man wegens een geweldsmisdrijf. Maar de Dark Night werd direct weggestuurd met de mededeling ‘je staat vreselijke in de weg en we hebben je extra handen niet nodig’. Daarop droop de redder in nood onverrichter zake weer af.