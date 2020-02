De nieuwe hobby van Bobbi en zijn André en Bridget zwanger?

Dit is wat je moet weten over de Halftime Show van de Super Bowl

19:43 De finale van de Super Bowl gaat natuurlijk allang niet meer om de sportieve prestaties van de twee best presterende teams in het American Football, maar om de traditionele Halftime Show!. Dit jaar de zware taak aan supersterren Jennifer Lopez en Shakira om miljoenen televisiekijkers wereldwijd te vermaken tijdens de pauze. Dit is wat je er over moet weten.