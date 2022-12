De nummer 1 van Douwe Bob en de gemiste kans van Golden Earring

Bonnie Rait - I can't make you love me (1676 in Top 2000)

,,Dit is het mooiste nummer dat ooit is geschreven, sowieso. Je hoort Bonnie Raitt in de eerste take zingen, helemaal zoals ze zich toen voelde. En hoe dan de band en die pianist (Bruce Hornsby, red.) met haar samenkomen... Mooi is ook de waanzinnige eenvoud van de strekking van dat nummer. I can't make you love me if you don't, dat is voor mij kunst in de puurste zin van het woord. Hij staat toch wel in de Top 2000? Dat kan bijna niet anders toch?’’