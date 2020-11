De onzichtbare meisjeslokker in deze film kan maar één iemand zijn

Martijn Krabbé heeft corona: Robert ten Brink neemt presenta­tie RTL-kerst­show over

17 november Robert ten Brink is halsoverkop opgeroepen door RTL 4 om de presentatie van Merry Little Christmas op zich te nemen. Oorspronkelijk zou Martijn Krabbé de kerstshow aan elkaar praten, maar de presentator is positief getest op het coronavirus. Dat meldt RTL Boulevard.