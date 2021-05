De oorringen die Máxima deze week droeg zijn voor 120 euro te koop bij Zalando

Voor corona was Máxima’s agenda zo vol, dat ze bijna niet toekwam aan het onderling combineren van haar kleding. Een goede jurk of pantalon werd heus wel vaker gedragen, maar dan wel met de top of jas die er oorspronkelijk bij hoorde. Dat is nu gelukkig wel anders. Máxima’s bloemenmantel van Oscar de la Renta, die voor het eerst in beeld kwam in januari 2020, is inmiddels vijf keer publiekelijk gedragen, in vijf heel verschillende combinaties.