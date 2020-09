De opgespoten lippen van Famke Louise hebben meer inhoud dan haar bovenkamer

Behalve de dagelijkse slag om de kijkcijfers deden Jinek en Op1 dinsdagavond nog een wedstrijdje: wie slaagt erin de domste vertegenwoordiger van de #ikdoenietmeermee-kliek aan tafel te krijgen? Jinek sleepte de winst binnen met Famke Louise en haar spiekbrief (‘Het is gewoon… kijk, weet je wat het is… we leven in een maatschappij, weet je’), maar Op1 deed leuk mee met Tim Douwsma (‘Het is een feit dat er door corona 28 miljoen operaties niet door zijn gegaan’). Hij moest het nog een keer herhalen voor presentator Tijs van den Brink wakker schrok. ,,28 miljoen is wel heel veel, Tim.’’



Ik zou hier moeiteloos een hilarisch stukje kunnen brouwen over de stuitende hoeveelheid dommigheid waarmee kostbare talkshowzendtijd werd gevuld. Met een hoofdrol voor de opgespoten lippen van Famke die duidelijk meer inhoud hebben dan haar bovenkamer. Om daarna een pluim te geven aan Diederik Gommers die bij Jinek bewonderenswaardig empathisch reageerde op het warrige relaas dat de rapper haar ‘mening’ noemt. Zet die man als mediator bij de Joden en de Palestijnen en het conflict in het Midden-Oosten is binnen vijf minuten opgelost. En dan hebben beide partijen ook nog het gevoel als winnaar uit de bus te komen.



Maar ik heb moeite om dit alles als komisch te zien. #Ikdoenietmeermee staat voor iets groters dan een paar influencers die zich hebben op laten jutten (en betalen?) door pseudo-volksmenner Willem Engel. Het is exemplarisch voor deze tijd waarin een aanzienlijk deel van de bevolking – en dat geldt heus niet alleen voor de sterretjes van Instagram - feiten en meningen niet meer van elkaar kan onderscheiden.