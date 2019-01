De opvallendste outfits op de rode loper van de Golden Globes

Julia & de broekjurk

Herinnert u zich nog die buitenissige jurkbroek die onze prinses Mabel droeg in 2010? Van haar lievelingsontwerpers Viktor & Rolf? Met rok én broekspijpen? We willen Stella McCartney (maker van dit ensemble) en muze Julia Roberts geenszins betichten van gemakzuchtig plagiaat, maar toch, mensen, maar toch... Wél mooi: dat Julia (inmiddels alweer 51) met de moeizame kleur nude wegkomt. Minder: dat het bovenstuk iets te veel blootlegt (nipplegate?!).

Quote Is het een jurk? Is het een broek? Julia Roberts doet een mabeltje

Lekkerste stel van Hollywood

Beetje te makkelijk, hè, Bradley, om de complete rode loper weg te blazen met zo’n accessoire aan je arm. Jazeker, hier zien we Mr. Cooper (geen ‘hangover’ te bekennen, wel wat botox en fillers) met het ex-liefje van Cristiano Ronaldo, Ms. Irina Shayk, een van ’s werelds topmodellen, tevens bezitter van de mooiste lippen éver. Hij betrok zijn kostuum bij Gucci; zij ging shoppen bij Versace. Wij vinden haar jurk iets te veel van alles (goud, transparant, split) voor vijf of vier sterren.

We geven La Shaykhlislamova (we horen het u graag uitspreken) er drie.

I am blue

Is raar, niet? Dat zo’n combinatie van uitzinnige (ijs)blauwe sleep, pofmouwen, hoepelrok en bijpassend blauw kapsel uiteindelijk wel werkt. Bij haar, tenminste. De enige echte Gaga. (Don’t try this at home.) Valentino ontwierp de jurk. De bijpassende diamanten kostten naar verluidt zo’n 5 miljoen dikke vette dollars. Voor de combinatie, de kleur en het totale gaga-gehalte geven we met liefde vier sterren.

Bijzonder thee-ei

Je moet een beetje sidonia zijn om met strak, rood én blingbling weg te komen, maar gelukkig is Nicole Kidman én lang én superslank én kan ze heel goed haar buik inhouden. We nemen ons petje voor haar af, maar blijven wel met één vraag achter. Wat doet dat bovenmaatse thee-ei aan haar arm? (Of is het een chique verpakt edammertje?) De actrice krijgt drie sterren (jurk: Michael Kors).

Twinkel, twinkel

Actrice Lupita Nyong'o (Black Panther) heeft een reputatie hoog te houden: zij is altijd - nu ja bijna altijd- de belle van het bal. Ook dit jaar draagt ze weer iets bijzonders: simpele belijning, sprankelende stof (label: Calvin Klein). Twinkeltwinkel nog maar even door, Lupita! En vier sterren op de koop toe. (Ook goed nieuws: de knalblauwe jarentachtigmascara is terug.)

Niet. Meer. Doen.

Sinds haar legendarische rol als Zoe Barnes in House of Cards kan ze eigenlijk niet meer stuk, maar - sorry, Kate Mara - van dit stukje stof (label: Miu Miu) worden we echt ein bisschen onpasselijk. Dat stukje vitrage ter hoogte van de kuit! Die kleur! De bustier met inkijk! En - om het allemaal af te toppen - een heuse man bun op het hoofd. Ms. Mara krijgt één ster. (Verderop iemand die wél met Miu Miu wegkomt.)

Puur goud

Zwart-wit, het lijkt zo saai, maar niet als een vrouw als Charlize Theron (al jaren het in goud gehulde aambeeld van Dior-parfum J’adore) het uit de kast trekt. Simpel, maar weer niet te simpel. Strik = prachtig, evenals blote rug en kleine sleep. In alles zo’n beetje de antipool van Lady Gaga geven we Theron net iets meer credits: vijf sterren. (En de jurk is van Dior, uiteraard.)

Ongemakkelijk

Elisabeth Moss is ongetwijfeld een van de beste actrices van haar generatie (Top of the Lake, Mad Men, Handmaid’s Tale) maar oogt in galatenue altijd wat onthand. Dat ongemak straalt er helaas vanaf: met de jurk is niks mis (fijne Dior-variatie op de little black dress) maar het geheel oogt rillerig. Te blote schouders, armen en knieën. Twee sterren.

Koninklijk

De kleur van de jurk, de glitterapplicaties, het lossige bovenstuk: het doet allemaal wat oubollig, misschien zelfs oma-achtig aan, en toch kan actrice Claire Foy (we kennen haar allemaal van haar ijzersterke rol in The Crown) het hebben. Met haar bleke huid, zwarte haar en rode lippen is ze in Miu Miu een klein poppig assepoestertje.

Drie sterren. (En applaus voor de oorbellen.)

Addams Family

Zwart altijd goed? Grootste misverstand uit de inloopkast. Kijk maar eens naar Jessica Chastain, een van de mooiste red heads van het ganse heelal en in deze robe van Burberry uiteindelijk meer lijk dan lekker. Het ding is een raar allegaartje (transparant, satijn, kant, corset) en maakt haar witter dan menig patiënt op de intensive care. Jessica, we leven met je mee: één ster.

