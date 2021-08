De pony van prinses Charlène is niet recht, niet scheef, maar compleet verwoest

Vanwege gezondheidsproblemen verblijft prinses Charlène al geruime tijd in Zuid-Afrika. Het is maar de vraag of we haar binnenkort weer in Monaco gaan zien, maar gelukkig hoeft ze haar tweeling momenteel niet te missen. Die zijn namelijk, samen met prins Albert, overgevlogen. Op Instagram deelt de prinses enkele zoete kiekjes van de reünie, waarbij vooral het kapsel van de kleine prinses Gabriëlla opvalt. Wat is daar in vredesnaam mee gebeurt? De pony is niet recht, niet scheef, maar compleet verwoest. In het bijschrift vertelt Charlène hoe dat komt: Gabriëlla is zelf met de schaar aan de slag gegaan. Zou haar moeders kapsel de inspiratiebron zijn geweest?