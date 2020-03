De Quarantaine-kijklijst: wat te kijken nu je thuis zit?

Podcast BingewatchersZoveel mogelijk thuiswerken en zo weinig mogelijk sociaal contact. Voetbalwedstrijden zijn afgelast, concerten gaan niet door en ook de bioscopen blijven leeg in afwachting van nieuwe releases. Er is maar één bedrijvensector die wel vaart bij de sociale quarantaines en dat zijn de streamingsdiensten. De podcast Bingewatchers lanceert daarom de Quarantaine-kijklijst: welke series moet je kijken nu je thuis moet blijven?

Charlene Heezen en Kevin Goes hebben hun aanraders en die van luisteraars voor je op een rij gezet, in vier categorieën: Wat je altijd nog moest zien, visual prozac, potje janken en sport.

Wat je altijd nog moest zien

De eerste aanrader is de moeder aller series: The Sopranos. De serie van HBO die de revolutie in Hollywood inleidde. Voor het eerst kwamen er grote acteurs uit de filmwereld naar het kleine scherm met James Gandolfini als Tony Soprano. Mocht je hem nog nooit gezien hebben, dan heb je nu de tijd om alle zes de seizoenen te kijken op Ziggo Movies en Series.

Visual Prozac

Als je al genoeg drama om je heen hebt, dan is het misschien slim om een serie te kijken die niet zo zwaar is. Een comedy bijvoorbeeld. Aanrader is dan Community, een sitcom die zeer meta is met hoofdrollen voor Donald Glover en Chevy Chase. Setting is een community-college (een soort hogeschool) met allerlei buitenbeentjes. Sta niet raar te kijken als er ineens een aflevering volledig in Dungeons & Dragons-thema is, of in zwart-wit en als spoof op vrijwel iedere History Channel-documentaire. Te zien op Amazon Prime Video.

Potje Janken

Het is ook goed om eens een potje te janken: daarom raadt Charlene Heezen hier een film aan. Op Netflix staat sinds kort de klassieker Steel Magnolias, met Dolly Parton, Darryl Hannah en Julia Roberts. Om eens even helemaal kapot te gaan op de bank.

Sport

Vooral voor sportliefhebbers zijn dit barre tijden: geen voetbal, geen Formule 1, geen marathon, helemaal niets. Gelukkig zijn er genoeg sportfilms en -series om je op de been te houden. Zoals Sunderland ‘til I die op Netflix. Hierin wordt de roemruchte voetbalclub Sunderland gevolgd in het seizoen dat de club gedegradeerd is van het hoogste naar het op één-na-hoogste niveau van het Engels voetbal. Waar de meeste sportdocumentaires uitblinken in superlatieven over de sporter of club die gevolgd wordt, geeft Sunderland ‘til I die een rauwe weergave van een rampseizoen. Wellicht dat het de honger naar live-sport een beetje kan stillen.

De komende weken wordt de Quarantaine-kijklijst regelmatig geupdate op de website, in de krant en natuurlijk in de podcast, abonneer je via Spotify of Apple Podcast op Bingewatchers om geen aflevering te missen.