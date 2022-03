De rijdende rechter kan beter worden opgeheven voordat het zich definitief belachelijk maakt

Omdat een mens ook in deze onrustige tijden wel eens lekker wil lachen om een burenruzie over een overhangende conifeer, zapte ik dinsdag naar De rijdende rechter. Maar mr. John Reid bleek nog iets veel beters voor de kijkers in petto hebben. Namelijk de geruststellende boodschap dat Nederland af is. Want als zelfs hij geen belangrijker zaken meer binnenkrijgt dan een geschil over een paaltje op het trottoir in het Friese Dantumadiel dan kun je als bezorgde burger fluitend naar bed.