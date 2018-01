De schoenenfetisj van Anna Nooshin, Babette van Veen wulps in bad

Tino Martin stuitert nog na. De populaire volkszanger stond gisteravond in een uitverkocht AFAS Circustheater en dat was een feestje, zo laat hij weten. ,,Wat een leven!", zegt de Nachtburgemeester van Nederland.

Wat was het weer een feest! Wat een leven! 🙏😌 Een foto die is geplaatst door null (@tinomartin01) op 30 Jan 2018 om 5:46 PST

Actrice Sanne Vogel was een tijdje terug op vakantie op Bali en doet op Instagram even een throwback. De kat laat haar zien hoe ze het best kan chillen. Het beestje ligt in een kattencafé prinsheerlijk op zijn ruggetje.

Deze kat in het #kattencafe in #Ubud op #Bali liet mij even zien hoe je keihard moet chillen met je billen! #throwback #catsofinstagram #vakantie #hoi #chillings Een foto die is geplaatst door null (@sannevogel) op 30 Jan 2018 om 5:04 PST

Zangeres Do is al twee dagen aan bed gekluisterd. De griepepidemie heeft ook haar te pakken gekregen. De Heaven-zangeres hoopt dat haar ziekte snel over is. We moeten eerlijk zijn: ze heeft er weleens beter uit gezien dan op de foto die ze erbij stuurt. Ook vanaf deze plek wensen wij Do heel veel beterschap.

Al 2 dagen ziek in bed. 🤒🤢 Hoop maar dat het snel over gaat! 💋 Een foto die is geplaatst door null (@thisisdo) op 30 Jan 2018 om 3:56 PST

Adele heeft met haar prachtige stemgeluid fans over de hele wereld, maar ze heeft zelf ook idolen. Op Instagram zet ze een foto van zichzelf vermomd als Dolly Parton. De geweldige make-over zal ongetwijfeld wat tijd in beslag hebben genomen. De Engelse zal hoogstwaarschijnlijk niet zo veel plastische chirurgie hebben gebruikt als de 9 to 5-zangeres.

The effortless queen of song, Dolly Parton! We love you! We wish We could possess an ounce of your ability. You were the hero of our night! A hero of my life. I'll always love you x Een foto die is geplaatst door null (@adele) op 30 Jan 2018 om 3:26 PST

Het halve land is fan van het NPO 3-programma De Luizenmoeder en zo ook actrice Hadewych Minis. In de aflevering van afgelopen zondag kwam het 'traktatiebeleid' langs en ook Minis heeft dat beleid gehanteerd, want haar zoon deelt gezonde Ninjago-appels uit met eetbare stift.

Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!Dank je wel Luizenmoeder voor de traktatie-tips. Voor ons geen Minion-bananen of Peren-muizen/mollen zonder dropoogjes maar Ninjago-appels met eetbare stift 🍏🇯🇵🍏 #gezondetraktatieeatyourheartout #onzezoonisalweer6 #trakterenopz’nluizenmoeders #kanalleennogmaarhalloallemaalzingen #halloallemaal Een foto die is geplaatst door null (@hademini) op 30 Jan 2018 om 2:54 PST

Dat Anna Nooshin van mode én schoenen houdt, is inmiddels algemeen bekend. Maar de van oorsprong Iraanse vindt de uitverkoop blijkbaar ook geweldig. Terwijl ze op de foto zelf sneakers aan heeft, is ze bedolven onder schoenen met voornamelijk hakken.

Shoe lovers the outlet at @shoebaloo has started now go go go #love Een foto die is geplaatst door null (@annanooshin) op 30 Jan 2018 om 2:06 PST

William Rutten maakt prachtige portretten. Ook legt hij regelmatig bekende mensen op de gevoelige plaat vast. Dit keer mag Babette van Veen wulps in een bad met schuim liggen.

Babette van Veen #babettevanveen #blackandwhitephotography #williamrutten #bathtub #gtst #mettinajager Een foto die is geplaatst door null (@williamrutten) op 30 Jan 2018 om 1:20 PST

Hoe kan je zo sexy mogelijk een wortel opeten? Zangeres Miss Montreal probeert het op Instagram terwijl ze in de auto zit. Zelf vindt Sanne Hans het blijkbaar goed gelukt, want het enige wat ze erbij schrijft is: 'Yeah.'

Yeah. 🥕 Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 30 Jan 2018 om 1:24 PST

Foodblogster én zus van Doutzen Kroes, Rens Kroes, geniet staand van een bakje yoghurt als ontbijt. De schrijfster draagt daarbij nonchalant een slip, sokken en een veel te kort shirtje.