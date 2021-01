Miljoenen mensen zien extra journaals over bestorming Capitool, kijken ook op CNN

10:42 De chaos in Washington heeft geleid tot hoge kijkcijfers voor de actualiteiten- en praatprogramma’s gisteravond. In de Top 10 best bekeken programma's staat alleen De Slimste Mens als entertainment, met een topscore van meer dan twee miljoen kijkers. Een flink aantal keek ook naar de nieuwsontwikkelingen op de Amerikaanse zender CNN.