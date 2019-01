De slimste komt deze winter uit het bos

video Davina Michelle verslaat Céline Dion als langst op één staande hitzange­res

21:02 De van oorsprong Rotterdamse zangeres Davina Michelle (23) heeft vandaag Nederlandse hitgeschiedenis geschreven. Haar megahit Duurt te lang staat vandaag exact elf weken op 1 in de Top-40. Daarmee verbreekt de solo-vocaliste de staande records van grootheden als Céline Dion en Alexis Jordan. Die stonden met respectievelijk de nummers My heart will go on en Happiness tien weken op kop.