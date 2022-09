De slimste mens-winnaar Jasper van Kuijk uit ongenoegen over Dirk-reclame: ‘Niet met mij overlegd’

Cabaretier en De slimste mens -winnaar Jasper van Kuijk (46) is hogelijk verbaasd over een advertentie van supermarktketen Dirk van den Broek, die aan de haal is gegaan met zijn anekdote dat hij de bokaal van de spelquiz meesmokkelde in de bekende rode Dirk-tas. Hij wist er niet van af. De supermarktketen noemt het een ‘stomme zet’.

Van Kuijk vertelde in een interview op deze site dat hij zijn prijs stiekem mee had genomen in een rode Dirk van den Broek-tas toen hij deze zomer naar Zweden emigreerde. Omdat hij de uitkomst van de quiz - die eerder was opgenomen - nog geheim moest houden voor zijn omgeving, vervoerde hij de bokaal zo onopvallend mogelijk.

Supermarktketen Dirk van den Broek zag in deze anekdote kennelijk een leuke inhaker en maakte een advertentie met een screenshot van het interview, met daarin een foto van Van Kuijk in de studio van De slimste mens. Dat is tegen het zere been van cabaretier en columnist Jasper van Kuijk, die zijn ongenoegen uitte op Twitter. ‘Zeg Dirk van den Broek, mij is niks gevraagd hierover. En ik ben geen jurist, maar volgens mij moet je zoiets overleggen. Met mij of met de mensen van De slimste...’, schrijft hij.

Volgens hem valt het niet onder het zogeheten citaatrecht, waardoor je een uitzondering kunt maken op auteursrecht. ‘Als je het op deze manier commercieel inzet gaan denk ik mijn portretrecht en het merkrecht van De slimste ook meespelen.’ Hij heeft niet direct zin om er ‘tijd en energie in te steken’, vervolgt hij tegen deze site. ,,Ik vind het vooral niet zo sympathiek van ze. Als een filiaalmanager het bewuste interview heel trots had opgehangen in de supermarkt, had ik het prima gevonden. Maar nu speel ik ongewild een rol in een advertentie van Dirk. Als ik het gezicht van de supermarkt had willen zijn, had ik me wel gemeld.”

Dirk van den Broek noemt het ‘stom’ dat het bedrijf aan de haal is gegaan met Van Kuijks foto en quote. ,,We willen graag met hem in contact komen om persoonlijk onze excuses aan te bieden”, zegt woordvoerder Esther Kingma. Hoe het verder wordt afgehandeld, laat ze in het midden. ,,Ik wil eerst met hem in gesprek.”

Grensgeval

Joost Becker, advocaat Intellectueel eigendom van kantoor Dirkzwager, denkt dat dit voor wat betreft het citaatrecht een ‘grensgeval’ is. ,,Het is een ingewikkelde kwestie. Citeren mag, en je mag ook verwijzen naar een ander merk maar dat moet wel eerlijk zijn”, zegt Becker. Zo mag een parodie bijvoorbeeld wel, maar daar is hier geen sprake van. ,,In dit geval speelt zeker ook mee dat De slimste mens is ingeschreven als merk, en je zou bij deze reclame kunnen zeggen dat Dirk meelift op de bekendheid van De slimste. Als dat onrechtvaardig afstraalt, dan mag het niet. De vraag is wel: hoe prominent is deze reclame-uiting? Er is nogal een verschil of het ergens weggestopt is in een folder of dat het in abri’s door het hele land hangt.” De advertentie is in ieder geval gebruikt op de Facebook-pagina van het bedrijf (203.000 volgers) en paginagroot in het Algemeen Dagblad.

Bovendien kan Van Kuijk zelf zich beroepen op zijn portretrecht, aangezien zijn foto wordt gebruikt. Becker: ,,Van Kuijk kan aanvoeren dat het hem vrijstaat zelf te beslissen of hij wil meewerken aan dit soort reclames of niet. Hij kan het gooien op verzilverbare populariteit: zijn portret mag in principe niet commercieel gebruikt worden zonder zijn toestemming. Volgens mij is hem ook vooraf geen vergoeding aangeboden.” Van Kuijk kan dit bevestigen.

Jurist Charlotte Meindersma, gespecialiseerd in zaken rond reclamerecht en portretrecht, noemt de advertentie van de supermarktketen ‘een gemiste kans’. ,,Want dit mag inderdaad niet, gewoon een screenshot van een site gebruiken en daar verder niets aan toevoegen: dat valt niet onder het citaatrecht. Hier hadden ze toestemming voor moeten vragen, maar ze hadden dit kunnen ondervangen door echt naar Van Kuijks uitspraken te verwijzen. Zeg er bijvoorbeeld in een tekst bij dat een Dirk-tas niet alleen voor je boodschappen is, maar je er ook al je awards in kunt vervoeren. Dan gebruik je dat screenshot als citaat. Of, overgiet het met humor en maak er een parodie van, dan mag zo'n advertentie ook.”