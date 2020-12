De stembus van Top 2000 is weer open: ‘Het is fijn dat ondanks corona deze traditie doorgaat’

Met een druk op de knop openden de presentatoren de stembus van de Top 2000. Ze hopen dat veel mensen gaan stemmen tijdens ‘Het mooiste moment van het jaar’, aldus Jan-Willem Roodbeen. Er kan tot 7 december 17.00 uur gestemd worden. De top 10 van de lijst wordt direct bekendgemaakt aan het einde van de stemweek en de hele top 2000 wordt donderdag 17 december onthuld.

Bierviltjes

Iedereen die heeft gestemd, maakt kans op een thuispakket van het Top 2000 café. Dinsdag is het dj-team Frank van 't Hof en Wouter van der Goes gelijk aan de slag gegaan als koerier om deze doe-het-zelf-bouwpakketten bij de mensen thuis te brengen. In de doos zitten onder meer bierviltjes, slingers en een immense poster van het Top 2000 café.

In oktober werd al bekend dat het Top 2000 café in Beeld en Geluid in Hilversum wel weer wordt opgebouwd, maar het is nog niet duidelijk of de radiozender het café openstelt voor publiek. Dj Wouter van der Goes zegt dat ze voor nu in ieder geval uitgaan van geen publiek. ,,Zo hoeven we niets af te zeggen, maar mocht er versoepeld worden dan willen we dolgraag het publiek toelaten”, legt de presentator uit.

Ook dj Frank van ‘t Hof omhelst de ingetogen versie van het café dit jaar. “Het is in essentie een radioprogramma en de muziek is uiteindelijk waar het om gaat”, legt hij uit. Van der Goes vindt het bovendien een positief signaal dat de Top 2000 niet afgeblazen is. ,,Het is fijn dat ondanks corona deze traditie doorgaat. Die 2000 liedjes gaan hoe dan ook gedraaid worden en stemmen kan gewoon thuis.”

Nieuwe Top 2000-gezichten

Het Top 2000 dj-team telt dit jaar drie nieuwkomers. Naast Jeroen van Inkel mogen ook Giel Beelen en Carolien Borgers deze keer de jaarlijkse NPO Radio 2-lijst presenteren.

De nieuwe presentatoren hebben zware uren gekregen tijdens de Top 2000, die vanaf 25 december tot en met oudejaarsdag dagelijks te horen is. Giel Beelen is bijvoorbeeld van vier tot zes uur ‘s ochtends aan de beurt. De radiopresentator versliep zich in september nog tweemaal in een week voor zijn ochtendshow. Maar hij heeft inmiddels twee nieuwe wekkers gekocht om herhaling te voorkomen.

Carolien Borgers neemt het stokje van hem over en presenteert de Top 2000 van zes uur tot acht uur ‘s ochtends. Sinds oktober maakt de presentatrice het Muziekcafé. Dat programma, waar muziek van eigen bodem centraal staat, nam ze na dertig jaar over van Daniël Dekker. Jeroen van Inkel is van middernacht tot twee uur ‘s ochtends op de radio te horen.

Dj-team

Ook Frank van ‘t Hof, Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijk in de Vegt, Bart Arens, Gijs Staverman, Annemieke Schollaardt, Ruud de Wild, Wouter van der Goes en Emmely de Wilt doen dit jaar mee aan het Top 2000 dj-team. Dj Paul Rabbering, die dagelijks van tien uur ‘s avonds tot middernacht te horen is, zal de lijst op oudejaarsdag vlak voor de jaarwisseling afsluiten.