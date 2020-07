De teller staat voor Dua Lipa weer op nul in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 30. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 5 zittenblijvers, 15 stijgers en 16 zakkers.

HEAD & HEART- Joel Corry & MNEK

De Top 40 telt deze week vier debutanten – namen die we nog niet eerder in de lijst zagen: Sofi Tukker, Gorgon City, Goldkimono en Joel Corry. Die laatste timmert in Engeland al sinds 2012 aan de weg als dj en producer. Sorry en Lonely waren al Britse top 10-hits en nu lijkt het helemaal los te gaan met Head & Heart. Hij maakte die track met MNEK die je misschien nog kent van Never Forget You, het nummer dat hij in 2015 met Zara Larsson maakte. Head & Heart was vorige week de Alarmschijf op Qmusic en komt nu de Top 40 binnen op nummer 36.

HALLUCINATE- Dua Lipa

Met Break My Heart levert Dua Lipa deze week 8 plaatsen in en zakt ze naar nummer 18. Daarmee komt er, na 36 weken onafgebroken in de top 10, een einde aan die serie en blijft ze op 2 weken afstand van de soloartiest met de meeste weken in de top 10: recordhouder Adele. De teller staat voor Dua dus weer op nul en wellicht dat ze met Hallucinate aan een nieuwe reeks kan gaan bouwen. Het is inmiddels haar 13e Top 40-hit en de vorige 12 kwamen allemaal in de top 10. Hallucinate is de hoogste van vier binnenkomers in de lijst op nummer 31.

ALANE- Robin Schulz & Wes

In 1997 stond het origineel van Alane acht weken op nummer 1 en deze week komt de 2020-versie die Robin Schulz maakte de top 10 binnen. Voor de Duitse dj is dat inmiddels zijn vijfde top 10-hit in ons land en, na In Your Eyes, de tweede van 2020. Ook is het nu de tweede keer dat er dit jaar twee Duitse acts tegelijk in de top 10 staan. Eerder stond Robin Schulz tegelijk met Topic in de top 10 en dat gebeurt nu opnieuw. Alane gaat deze week van 12 naar 10.

BANANA – DJ FLE – MINISIREN REMIX- Conkarah feat. Shaggy

De top 3 is dezelfde als vorige week met Tigers van Bilal Wahib op 3 en Savage Love van Jawsh 685 en Jason Derulo op 2. En dus zomeren we ook deze week vrolijk verder op de beats van Conkarah en Shaggy die met Banana nu voor de vijfde week de populairste hit van ons land te pakken hebben.

Natuurlijk houden we Banana en alle andere ontwikkelingen rond de Enige Echte in de gaten met de Top 40 Update, elke werkdag even na zessen op Qmusic. Een nieuwe Top 40 hoor je komende vrijdag vanaf 14.00 uur.