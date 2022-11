De Toppers terug in de Arena: ‘Zoveel mensen bij elkaar voelt onwerkelijk’

De Toppers kunnen niet wachten om dit weekeinde voor het eerst in ruim 3,5 jaar weer in een volle Johan Cruijff Arena te spelen. De supergroep van René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit viert ook nog eens een bijzondere mijlpaal: het derde concert op zondag wordt hun vijftigste ArenA-show.

,,Het voelt als thuiskomen”, zegt Smit over hun terugkeer in Amsterdam. Vanwege de coronacrisis stonden de afgelopen jaren geen concerten op het programma. ,,We mogen nu natuurlijk al een tijdje weer iets doen, maar met zo veel mensen bij elkaar voelt nog best onwerkelijk. Ik word daar zielsgelukkig van.”

Aan de vooravond van drie shows in de Johan Cruijff Arena (vrijdag, zaterdag en zonag) kan Gerard Joling het bijna niet geloven dat het alweer zo lang geleden is. Hij vindt het een eer dat de Toppers de Arena weer mogen vullen. “Dat we hier weer mogen staan, prachtige liedjes mogen doen, met een groot orkest, blazers, strijkers, alles erop en eraan, koorddanseressen, groter dan dit wordt het niet. Ik ben alleen maar dankbaar en blij.”



De zanger vindt het ook knap dat de Toppers en het hele concept eromheen na achttien jaar nog steeds bestaan. ,,Het is toch wel heel bijzonder dat het al zo lang standhoudt en dat mensen nog steeds enthousiast zijn”, stelt Joling. Van der Boom zegt dat het vooral voor Froger, die straks als enige Topper bij alle vijftig shows was, een mijlpaal is. ,,Hij heeft dit gezelschap ooit bedacht met het idee: laten we het eens proberen. En dan sta je daar nu na zoveel jaar nog met praktisch hetzelfde team. Want niet alleen voor de Toppers maar ook voor veel mensen achter de schermen wordt het hun vijftigste show.”

Het thema van dit jaar is: Happy Together ‘The Flower Power Edition’. De Toppers gaan terug naar de tijd van de hippies en flower power. Dé kleur van dit jaar: paars! De Toppers zongen een nieuw nummer in, genaamd Happy Together. Te gast zijn dit jaar onder anderen Mart Hoogkamer, Rolf Sanchez, rapper Donnie, Emma Heesters en Bizzey.

Met Jan Smit in de gelederen, die er vijf jaar geleden bijkwam, kunnen de Toppers nog lang mee, zo denken de heren. Van der Boom: ,,De samenstelling zoals hij nu is, is voor ons allemaal heel fijn. Met Jan erbij is de gemiddelde leeftijd wat verlaagd maar kregen we tegelijkertijd een bak ervaring erbij. En met z’n vieren op een podium is veel beter. Vooral de laatste jaren ben ik echt heel blij met hoe we ervoor staan.”

