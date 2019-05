De Toppers vieren 15-jarig jubileum

René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit hebben voor de jubileumeditie het thema Happy Birthday Party gekozen. Hun eigen outfits zijn hierop afgestemd en de in totaal 130.000 fans mogen meedeinen in het rood, wit of blauw.



De mannen hebben ook een extra bijzonder kostuum aan. Vanwege de 350e sterfdag van Rembrandt dragen de zangers pakken met delen van de Nachtwacht. Wanneer het viertal naast elkaar staat, is het volledige schilderij te zien.



Gasten

Net als voorgaande edities worden Froger, Joling, Smit en Van der Boom ook dit jaar door gastartiesten vergezeld. Zo beklimmen onder meer Snollebollekes, OG3NE en Re-Play het podium.



De Toppers, die de afgelopen jaren voor zo'n 2,4 miljoen mensen hebben opgetreden, traden in 2005 voor het eerst samen op. Toen bestond de zanggroep nog uit Joling, Froger en Gordon. In 2008 verving Van der Boom Joling nadat die was opgestapt vanwege een ruzie, een jaar later keerde hij echter weer terug en gingen ze als viertal verder.



Gordon vertrok in 2011 om zich te kunnen richten op zijn andere zanggroep Los Angeles: The Voices en televisiecarrière, waarna de mannen als trio verdergingen. In 2017 voegde Smit zich bij de groep.